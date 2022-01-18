Жителя Тюмени будут судить за хищение у банка 57 миллионов через оформленные им зарплатные карты

В Тюмени перед судом предстанет местный житель, применивший хитрую схему для хищения у банка свыше 57 млн рублей. По версии следствия, жертвами 35-летнего мошенника стали 39 человек, на чьи имена в итоге и были оформлены кредиты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, используя копии действующих паспортов потерпевших из разных регионов страны, мужчина составил на их имена заявки для открытия и выпуска зарплатных банковских карт. Все документы в банк, а карты "владельцу" передавались курьерами, которые не подозревали, что участвуют в операции по хищению денежных средств.

Получив банковскую карту, мошенник регулярно производил на нее зачисления в виде зарплаты, чтобы у банка не было сомнений по поводу стабильности финансового положения клиента. Так он проделывал с каждой картой, после чего стал получать по смс предложения от банка на получение потребительских кредитов, на которые в итоге соглашался. Через онлайн-приложение фигурант дела оформлял на граждан кредитные договоры, а полученные денежные средства похищал. Более того, он даже частично погашал кредиты за счет оформленных в последующем кредитных договоров, чтобы избежать подозрений со стороны банка, однако избежать правосудия злоумышленнику не удалось.

В октябре 2020 года банк обратился в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело. Общий размер ущерба, причиненного кредитному учреждению с марта 2019 года по октябрь 2020 года, составил более 57 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.