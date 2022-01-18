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Общество Москва
ПМЭФ-2019, Сергей Собянин (2019) | Фото: Накануне.RU

Собянин продлил сроки домашнего и удаленного режимов в Москве до 1 апреля

Удаленный режим работы для 30% сотрудников продлен в Москве до 1 апреля из-за распространения омикрон-штамма. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем личном сайте.

Он рекомендовал, где это возможно, перевести на удаленку как можно большее количество работников.

Также до 1 апреля решено продлить домашний режим для лиц старше 60 лет и хронически больных.

По словам Собянина, "омикрон" уже доминирует в столице и Подмосковье. По его прогнозам, на этой неделе количество заболеваний COVID-19 среди горожан вырастет в два раза.

Ранее мэр заявил, что в случае выявления омикрон-штамма коронавируса в Москве власти постараются ввести минимум ограничений. Собянин пообещал, что возможные меры ограничения будут "точечными", чтобы москвичи были защищены, но не пострадала экономика города.

Теги: москва, собянин, омикрон



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