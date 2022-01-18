В Югре врач получил срок за операции без очереди

Экс-завотделением Сургутской клинической травматологической больницы Анатолий Вишняков отправится в колонию – он брал взятки за то, чтобы пациентов направляли на операции без очереди, сообщили Накануне.RU в Ханты-Мансийском окружном суде.

Изначально городской суд Сургута приговорил медика к трём с половиной годам условно и штрафу в 2,75 млн руб. Однако решение Фемиды было обжаловано.

Окружной суд приговор Вишнякова к трём с половиной годам колонии строгого режима. Сумма штрафа осталась той же.