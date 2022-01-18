В Прикамье комитет заксобрания поддержал внедрение единого цвета для такси

В Перми инфраструктурный комитет краевого парламента поддержал законопроект об унификации цвета такси, передает корреспондент Накануне.RU.

Рассмотрена в первом чтении инициатива будет 20 января.

3 декабря власти Пермского края внесли на рассмотрение парламента проект, который регламентирует внешний вид автомобилей такси. Проектом предлагается сделать основным цветом кузова белый, а также размещать на автомобилях полосу шириной 15–25 см из расположенных в шахматном порядке красных и белых квадратов. В приложенном к проекту заключении об оценке регулирующего воздействия отмечается, что новый дизайн такси впишется в существующий дизайн-код Перми и свяжет весь общественный транспорт одной цветовой символикой.

В силу, в случае принятия, изменения вступят с 1 сентября 2022 г.

Напомним, общественный совет по развитию такси полагает, что эти требования являются барьером для легальной таксомоторной деятельности.

"Указанная мера повлечет рост нелегального рынка таксомоторных перевозок в регионе — при действующем порядке контрольно-надзорной деятельности и административных наказаний частным перевозчикам будет выгоднее работать нелегально по сравнению с расходами на покупку автомобиля соответствующего цвета",— говорится в письме.

Совет полагает, что если цель авторов законопроекта гармонизировать такси с муниципальным общественным транспортом, то на размещение красно-белого шашечного пояса необходимы субсидии, чтобы компенсировать затраты, которые понесут перевозчики, приводя автомобили в соответствие с новыми требованиями.