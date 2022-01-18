"Походит на издевательство": как Минздрав ответил Госдуме на запрос об обязательной вакцинации детей

В Госдуме сообщили о судьбе обращения на имя главы Минздрава, которое еще в конце прошлого года подписал глава комитета ГД по охране здоровья (документ подготовили под давлением коммунистов и спикера палаты Вячеслава Володина). Речь о просьбе разъяснить ситуацию с внесением в национальный календарь вакцинации от коронавируса для детей.

Хотя комитет ГД по охране здоровья во главе с "единороссом" Дмитрием Хубезовым не горел особым желанием направлять обращение в министерство, полагая, что календарь не дает возможности для двойной трактовки, в КПРФ настояли на запросе. Глава комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) заявляла, что норма позволяет трактовать рекомендации как обязательные к исполнению, хотя принудительная вакцинация детей запрещена.

На первом заседании весенней сессии Останина сообщила, что от Минздрава ожидали встречи, разъяснений в СМИ или чего-то подобного, но в итоге "был ответ замминистра по электронной почте, что походит больше на издевательство".

Володин пожурил Минздрав и предложил все же дать разъяснения в цивилизованной форме, тем более, что сам глава ведомства Михаил Мурашко, по словам спикера, поддержал Госдуму и согласен с тем, что нормы должны трактоваться однозначно.