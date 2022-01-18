В Нижнем Тагиле продлили работу ледового городка, несмотря на ежедневный вандализм

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев продлил работу ледового городка на Театральной площади.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, традиционно демонтаж ледовых и световых конструкций проводился 25 января. Но в этом году по решению градоначальника он будет перенесен на конец месяца.

По данным мэрии, в праздничные дни центральную новогоднюю площадку города посещали в среднем более 3,5 тысяч человек. Однако, как и в прошлые годы, не обходится без умышленного вандализма: кто-то утащил ящерицу у Хозяйки Медной горы, у Бременских музыкантов украли гитару, а у фигуры Крокодила Гены отломали руку. Также была задержана девушка, намеревавшаяся отрезать ножницами часть световой гирлянды от Шара. Как отметили в администрации, случаи, когда посетители срезают новогоднюю светотехнику, фиксируются почти каждый день.

Сейчас мэрия Нижнего Тагила открывает сбор предложений по тематике и наполнению новогоднего ледового городка в 2023 году. Варианты можно присылать на официальный сайт города или в группы муниципалитета в социальных сетях.

Напомним, в этом году темой главного ледового городка Нижнего Тагила стал юбилей студии "Союзмультфильм".