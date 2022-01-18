18 Января 2022
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Происшествия Санкт-Петербург
уголовное дело (2013) | Фото:

В суд Петербурга поступило дело о получении сведений, составляющих гостайну

В Санкт-Петербургский городской суд поступило уголовное дело о незаконном получении сведений, составляющих гостайну. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Дело зарегистрировано с грифом "Совершенно секретно". По нему проходят три человека – Иван Лапшин, Михаил Самохин и Константин Козинцев. Последнему дополнительно инкриминируется распространение либо перемещение носителей с секретной информацией за пределы России.

Напомним, в прошлом году петербургский блогер-диггер Андрей Пыж был приговорен к пяти годам лишения свободы за получение сведений, относящихся к государственной тайне. Почти полтора года по этому делу Пыж провел в СИЗО "Лефортово".

Экс-участница Общественной наблюдательной комиссии Москвы, правозащитница Марина Литвинович, комментируя приговор, раскритиковала практику засекречивания расследований и судебных процессов по подобным делам, якобы связанных с гостайной.

Теги: гостайна, дело, петербург



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