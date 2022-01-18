В Челябинске памятник Александру II на "Алом поле" откроют на следующей неделе

В Челябинске 24 января откроют памятник императору Александру II в парке "Алое поле", сообщили Накануне.RU в Челябинской митрополии.

Мероприятие пройдет в рамках Второго челябинского форума Всемирного русского народного собора, в котором примут участие председатель Общества "Царьград" Константина Малофеева, бизнесмен, основатель Русского афонского общества Константин Голощапов и первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин.

Напомним, на публичных слушаниях, прошедших в Челябинске, большая часть участников высказалась против установки памятника. По итогам слушаний решено было провести опрос горожан на сайте мэрии, где 43,1% респондентов высказались за установку памятника, 29,7% - против, ещё 20,9% появление монумента безразлично. В мае депутаты Челябинской городской думы проголосовали за установку в сквере на "Алом поле" памятника Александру II.

В октябре стало известно, что инициаторов установки памятника императору Александру II привлекут к административной ответственности за проведение работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием объектов культурного наследия.