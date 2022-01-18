18 Января 2022
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Общество Свердловская область
&quot;Остановка запрещена&quot;, знак (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

В Екатеринбурге запретят парковаться еще на семи участках улиц

Автомобилистам Екатеринбурга запретят оставлять свое авто на еще семи участках улиц. Об этом информирует Центр организации движения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

На следующих улицах будут установлены знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор":

  • улица Металлургов, от пересечения улиц Токарей и Серафимы Дерябиной до улицы Заводской;
  • улица Колмогорова, от дома № 54а на улице Колмогорова до улицы Машинистов;
  • улица Цвиллинга, от улицы Фурманова до улицы Щорса;
  • улицы Юмашева, Папанина, Красных Зорь на всём протяжении;
  • улица Торфорезов, от улицы Крауля до улицы Красных Зорь.

"Специалисты учли мнение жителей уральской столицы, неоднократно обращавшихся в администрацию города Екатеринбурга с вопросом об обеспечении пропускной способности улично-дорожной сети. Именно с этой целью ими и будут установлены знаки", -пояснили в мэрии.

Теги: Екатеринбург, парковка, остановка, знаки, автомобиль, водитель



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