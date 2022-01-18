В Екатеринбурге запретят парковаться еще на семи участках улиц

Автомобилистам Екатеринбурга запретят оставлять свое авто на еще семи участках улиц. Об этом информирует Центр организации движения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

На следующих улицах будут установлены знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор":

улица Металлургов, от пересечения улиц Токарей и Серафимы Дерябиной до улицы Заводской;

улица Колмогорова, от дома № 54а на улице Колмогорова до улицы Машинистов;

улица Цвиллинга, от улицы Фурманова до улицы Щорса;

улицы Юмашева, Папанина, Красных Зорь на всём протяжении;

улица Торфорезов, от улицы Крауля до улицы Красных Зорь.

"Специалисты учли мнение жителей уральской столицы, неоднократно обращавшихся в администрацию города Екатеринбурга с вопросом об обеспечении пропускной способности улично-дорожной сети. Именно с этой целью ими и будут установлены знаки", -пояснили в мэрии.