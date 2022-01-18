Глава МИД Германии: Европе нужны надежная Россия и ее газ

Глава МИД Германии Анналена Бербок видит потенциал для наращивания сотрудничества между ФРГ и Россией. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения, "Северный поток-2", Украина и требования России по безопасности в Восточной Европе.

Бербок заявила, что в Европе не будет безопасности, если не будет совместных правил, на которые могут положиться все. Для Германии эти правила — основа существования. Также она добавила на счет январских переговоров России с Западом, которые многим показались безрезультатными: "Не все проблемы могли быть решены за несколько часов на первом за несколько лет заседании".

По поводу поставок газа Бербок заявила: "Нам нужна надежная Россия, которая будет обеспечивать Европу газом, в котором она нуждается".