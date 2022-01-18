Китайских рыбаков наградили за найденную в море разведаппаратуру

17 января власти китайской провинции Цзянсу наградили 11 рыбаков и пятерых "связанных с ними сотрудников" за обнаружение в прибрежной зоне предметов, представляющих угрозу национальной безопасности.

Еще в 2020 г. рыбаки вместе с уловом извлекли из моря десять подозрительных устройств, которые, как позже было установлено, изготавливались за рубежом. Сообщается, что эти устройства оказались разведывательным оборудованием, представляющим угрозу для безопасности Китая.

Компетентные органы напомнили, что информирование о подозрительных предметах является "священной и почетной" обязанностью каждого гражданина, а партийный комитет и администрация города Ляньюньган постановили усилить работу с рыбаками в этом направлении.

В сюжете о награждении моряков СМИ показали далеко не всю найденную с их помощью аппаратуру. Большая часть находок вообще представлена в виде рисунков на стендах, и понять, что именно изображено на них, очень сложно. Крупным планом показан шар, который может быть мусором от ракетного испытания.

"У меня сильное впечатление, что это не буй, а шар-баллон высокого давления от какой-то ракеты. Их иногда находят в море и на пляжах", - рассказал военный эксперт Юрий Лямин. Так, например, титановый шар с надписями на русском языке, найденный в марте прошлого года на Багамах, оказался баллоном для гелия, изготовленным на Украине для американской ракеты Antares.