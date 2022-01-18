В Челябинске торговую сеть обязали выплатить 300 тысяч рублей незаконно уволенным работникам

18 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Действительно ли умер Назарбаев?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Дикси, магазин, торговая сеть (2015) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске торговую сеть обязали выплатить 300 тысяч рублей незаконно уволенным работникам

В Челябинске торговая сеть "Дикси" уволила водителей, несогласных с новым графиком работы. Суд обязал компанию восстановить их на рабочих местах и выплатить компенсацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерации профсоюзов Челябинской области.

Компания незаконно изменила график работы со сменного на пятидневный. Водители с этим не согласились, тогда с ними расторгли трудовой договор. Работники обратились в Федерацию профсоюзов области.

"После изучения обстоятельств дела, анализа необходимых документов специалисты правового отдела выявили ряд нарушений со стороны администрации торговой сети в части сроков увольнения и неверного указания в документах профессии работников. Также выявлены признаки дискриминации работников по принадлежности к профсоюзной организации", - рассказали в Федерации.

По решению суда торговая сеть должна выплатить водителям средний заработок за время вынужденного прогула с сентября 2021 года по январь 2022 года в общей сумме около 300 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда.

Теги: торговая сеть, Дикси, водитель, суд,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 610

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети