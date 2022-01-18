В Челябинске торговую сеть обязали выплатить 300 тысяч рублей незаконно уволенным работникам

В Челябинске торговая сеть "Дикси" уволила водителей, несогласных с новым графиком работы. Суд обязал компанию восстановить их на рабочих местах и выплатить компенсацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерации профсоюзов Челябинской области.

Компания незаконно изменила график работы со сменного на пятидневный. Водители с этим не согласились, тогда с ними расторгли трудовой договор. Работники обратились в Федерацию профсоюзов области.

"После изучения обстоятельств дела, анализа необходимых документов специалисты правового отдела выявили ряд нарушений со стороны администрации торговой сети в части сроков увольнения и неверного указания в документах профессии работников. Также выявлены признаки дискриминации работников по принадлежности к профсоюзной организации", - рассказали в Федерации.

По решению суда торговая сеть должна выплатить водителям средний заработок за время вынужденного прогула с сентября 2021 года по январь 2022 года в общей сумме около 300 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда.