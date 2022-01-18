Срок нахождения на изоляции для больных с коронавирусом сокращен до 7 дней – Голикова

В федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом готовятся к волне "омикрона". Вице-премьер Татьяна Голикова заявила сегодня на совещании правительства, что омикрон-штамм COVID-19 зафиксирован уже в половине регионов России, всего поставлено на учет 1682 случая "омикрона", "но их значительно больше", - констатирует Голикова. А мэр Москвы Сергей Собянин и вовсе заявил, что "омикрон" уже доминирует в столице и Подмосковье.

Глава оперштаба рассказала об изменениях, которые приняты в связи с особенностями нового штамма. Так, заразившиеся коронавирусом должны будут находиться на карантине не две недели, а только семь дней – считается, что "омикрон" более заразен, но и быстрее теряет свою силу. По словам вице-премьера, сейчас ковид вызывает пневмонию примерно в 4% случаев, у более 40% болезнь проходит бессимптомно.

Голикова также выразила недовольство общероссийским уровнем коллективного иммунитета – всего 63,9%. В том числе и поэтому Минздрав издал приказ, что противопоказания к вакцинации более, чем на 30 дней, будут устанавливаться врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент.