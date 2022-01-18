Замгубернатора Свердловской области назначен Василий Козлов

Глава министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов назначен заместителем губернатора. Соответствующее решение принял глава региона Евгений Куйвашев, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики.

Место министра занял Вячеслав Ярин, занимавший пост замминистра.

Напомним, что должность замглавы Свердловской области освободилась после назначения Олега Чемезова на пост вице-губернатора

Василий Козлов 1973 г.р. является уроженцем Свердловска, закончил физико-технический факультет УПИ (ныне УрФУ) в 1996 году по специальности "инженер-физик", а уже три года спустя – институт переподготовки кадров Московской Высшей школы экономики по специальности "менеджмент". На место министра Козлов был назначен в январе 2018 года.