В ХМАО в ближайшие три недели ждут двукратного роста количества больных "короной"

Власти Югры ждут двукратного роста количества больных коронавирусом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Глава депздрава округа Алексей Добровольский во время заседания профильного оперштаба сказал, что за сутки в стационары попали 67 пациентов (всего таких – 602, развёрнуто чуть более 1 тыс. коек).

"Учитывая мировые тенденции, в течение двух-трёх недель ждём не менее, чем двукратного роста количества больных "короной". Рекомендация по ревакцинации одна. Если прошло полгода после болезни или вакцинации, то надо делать прививку. Решая, чем ревакцинироваться, следует рассуждать так: если вы относите себя к группе риска, нужно выбрать "Спутник V", если нет, то достаточно "Спутник лайт"", - сказал он.

Губернатор Югры Наталья Комарова сказала, что уровень вакцинации в округе – 59% (среднероссийский показатель – 63,7%). Комарова в связи с распространением "омикрона" поручила обеспечить мобилизацию сотрудников горячих линий, а также быть готовыми к возможному росту количества больных. Губернатор призвала быть внимательными к своему здоровью.

"Штамма "омикрон" в округе сейчас нет", - сказал Комарова.