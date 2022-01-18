Захарова: Дипломатам РФ на Украине поступают персональные угрозы

Российские дипломаты, которые работают на Украине, получают персональные угрозы. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя публикацию газеты New York Times.

Обо всем этом регулярно сообщается украинской стороне в виде нот протеста, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Она добавила, что посольство и Генконсульства России на Украине работают в штатном режиме, несмотря на провокации со стороны местных радикалов.

Ранее американские СМИ сообщили о готовящейся эвакуации работников российской дипмиссии и их семей с Украины. По словам высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины, в ближайшие дни ожидается, что уедут 30 человек из Киева и консульства во Львове. 5 января 18 человек якобы покинули страну, в основном это дети и жены российских дипломатов.