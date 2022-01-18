18 Января 2022
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Политика В России
Михаил Мишустин голосует. (2021) | Фото: пресс-служба правительства России

Мишустин возложил на губернаторов ответственность за искажение реальной ситуации с заболеваемостью

Глава российского правительства Михаил Мишустин сегодня встретился с членами оперштаба по борьбе с коронавирусом. Он призвал губернаторов не допустить искажения реальной ситуации с заболеваемостью. Также главам регионов велено наращивать масштабы тестирования: "Не все регионы обеспечивают установленный уровень тестирования на новую коронавирусную инфекцию. За прошедшую неделю таких 32".

Кроме того, Мишустин обратил внимание глав регионов на необходимость вовремя отвечать на обращения граждан. Так, по его словам, в Петербурге не рассмотрено в срок более четверти обращений пациентов с коронавирусом. "Хочу напомнить главам субъектов, что бесперебойная работа горячих линий – это ваша прямая ответственность. Вам нужно держать этот вопрос на постоянном контроле. Лично проверяйте, чтобы на горячие линии всегда можно было дозвониться и людям не приходилось ждать", - отметил Мишустин.

Также премьер поручил подготовить первичное звено здравоохранения к удару –"из-за особенностей нового штамма на амбулаторную сеть придется самая серьезная нагрузка".

Теги: михаил мишустин, губернаторы, ответственность, обращения граждан



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