Пенсионер Назарбаев обратился к Казахстану: "Я на заслуженном отдыхе и никуда не уезжал"

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала кризиса в стране выступил публично. Он записал трехминутное видеообращение к нации.

"Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особенно бережного отношения", - говорит первый президент Казахстана в своем обращении.

Он назвал произошедшее "трагедией" и призвал найти организаторов погромов и убийств.

Также Назарбаев опроверг многочисленные слухи и теории по поводу внутриэлитной борьбы, свержения его клана, бегства из страны и т.д.: "Сообщаю: я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером. В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Токаев обладает всей полнотой власти, он – председатель совета безопасности и в скором времени он будет избран председателем партии "Нур-Отан". Никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны".

Также Назарбаев заявил о поддержке программы реформ, предложенной Токаевым.

Напомним, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что бывший правитель страны давно умер. А журналисты МК предполагали, что он укрылся в ОАЭ. Однако Накануне.RU уже писало, что Назарбаев по-прежнему находится в Казахстане, предпочитая молчать и вести "закулисную дипломатию".