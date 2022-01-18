Песков: Локдаун в масштабах всей России не обсуждается

Введение локдаунов на федеральном уровне не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом отдельные ограничения могут быть на уровне регионов, добавил представитель Кремля.

"Ситуация достаточно динамично изменяется в силу специфики штамма "омикрон", - цитирует его ТАСС.

Напомним, российские власти готовятся к новой волне пандемии коронавируса, вызванной очень заразным омикрон-штаммом.

СМИ сообщали, что в Москве ждут подъема суточной заболеваемости до 30-90 тыс. случаев в ближайшие две недели. При этом пока особенных, дополнительных мер ограничения вводить не планируется.