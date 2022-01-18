18 Января 2022
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Общество В России
педофилия насилие (2010) | Фото: http://kp.ru/upimg/5a3e8f353c90697f8fa8aa939d18ebfb3dd46ab0/1020411.jpg

Володин предложил отправлять педофилов на рудники

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект об ужесточении наказания педофилов. Речь идет о пожизненном заключении для людей, повторно совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Ко второму чтению было внесено много поправок, значительное количество из них предлагало тем или иным способом вернуть смертную казнь. Авторы таких поправок заявляли, что без смертной казни вселить страх наказания в педофилов будет невозможно. "Этот закон ничего не даст совершенно. Эти люди (педофилы) сами признаются, что никакое ужесточение не удержит их. Надо либо профилактировать, либо вводить смертную казнь. Рецидивная преступность у нас растет", - отметил представитель КПРФ Юрий Синельщиков.

Спикер Госдумы, представитель "Единой России" Вячеслав Володин предложил продолжить совершенствовать законодательство, но смертную казнь возвращать отказался. "Вот говорят: "Мы будем кормить их" (педофилов). Но мы можем же заставить их работать на рудниках, в северных территориях. Это будет похуже смертной казни", - заявил Володин.

В итоге законопроект был принят единогласно.

Теги: педофилы, смертная казнь, госдума



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