В Екатеринбурге придумали маску, защищающую от COVID-19

Инженеры из Екатеринбурга разработали прототип защитных масок с обезвреживанием вирусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель сервисного центра "Урал-Гидро" Алексей Елисеев. Он рассказал, что в маску встроен фильтр с ультрафиолетом, который также помогает обезопасить носящего и от коронавируса.

"В субботу всем вам показал прототип сделанной нами маски. За эти два дня прилетело несколько заявок на предзаказ вполне серьезных. Решил что необходимо изготовить опытно-промышленную партию. Сегодня весь день сплошные переговоры с китайскими заводами. Необходимо закупить кучу комплектующих электронных. Поскольку для изготовления пары прототипов, закупку комплектующих мы осуществляли через интернет магазины российского ОЗОН и китайского Алиэкспресс, то вот для изготовления уже малой промышленной партии такого рода поставщики не годятся. Дорого", - рассказал Елисеев.

По его словам, каждый из прототипов обошелся центру в 15 тыс. рублей, что слишком дорого для одной маски, чтобы встать на серийное производство. При этом Елисеев заявляет, что прототипы всегда обходятся дороже и уже начинает предполагать во сколько раз придется снизить себестоимость изделия для оптовой партии в 100 штук.