18 Января 2022
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Руководитель &quot;Урал-Гидро&quot; Алексей Елисеев в маске с ультрафиолетом (2022) | Фото: страница Алексея Елисеева в Facebook

В Екатеринбурге придумали маску, защищающую от COVID-19

Инженеры из Екатеринбурга разработали прототип защитных масок с обезвреживанием вирусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель сервисного центра "Урал-Гидро" Алексей Елисеев. Он рассказал, что в маску встроен фильтр с ультрафиолетом, который также помогает обезопасить носящего и от коронавируса.

Руководитель "Урал-Гидро" Алексей Елисеев в маске с ультрафиолетом(2022)|Фото: страница Алексея Елисеева в Facebook

"В субботу всем вам показал прототип сделанной нами маски. За эти два дня прилетело несколько заявок на предзаказ вполне серьезных. Решил что необходимо изготовить опытно-промышленную партию. Сегодня весь день сплошные переговоры с китайскими заводами. Необходимо закупить кучу комплектующих электронных. Поскольку для изготовления пары прототипов, закупку комплектующих мы осуществляли через интернет магазины российского ОЗОН и китайского Алиэкспресс, то вот для изготовления уже малой промышленной партии такого рода поставщики не годятся. Дорого", - рассказал Елисеев.

По его словам, каждый из прототипов обошелся центру в 15 тыс. рублей, что слишком дорого для одной маски, чтобы встать на серийное производство. При этом Елисеев заявляет, что прототипы всегда обходятся дороже и уже начинает предполагать во сколько раз придется снизить себестоимость изделия для оптовой партии в 100 штук.

Теги: Урал-Гидро, Елисеев, маска, коронавирус, ультрафиолет



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