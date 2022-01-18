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Общество Приволжский ФО Пермский край
электричка, Пермь (2018) | Фото: Накануне.RU

Власти Прикамья введут льготы для школьников и студентов, пользующихся электричками

Власти Пермского края введут новые льготы для студентов и школьников с семи лет. Речь идет о проезде в электричках на территории края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

В регионе будет возобновлено предоставление 50% льготы на разовые билеты на проезд.

Такая скидка для учащихся очной формы обучения действовала до 2009 года. Затем были введены различные виды абонементов, предусматривающие аналогичную скидку на проезд в 50%. Однако в условиях пандемии коронавируса учащиеся не могут ими пользоваться в связи с тем, что занятия часто проходят в дистанционном формате и покупать проездные документы на данный вид транспорта им невыгодно. По данным минтранса, в 2021 году двухнедельным абонементом воспользовалось 35,3 тыс. пассажиров. Это почти на 40% меньше, чем в доковидном 2019 году.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил региональному правительству в кратчайшие сроки подготовить соответствующие изменения в нормативные документы для дальнейшего рассмотрения депутатами заксобрания. В случае их одобрения льгота будет действовать в течение учебного года – в период с 1 сентября по 15 июня. В настоящее время вопрос внесения изменений в нормативную базу находится на исполнении краевого Министерства образования.

"Мы понимаем, что льгота в 50% на проезд в электричках даст возможность студентам и школьникам сэкономить на проезде. Для нас важно поддержать молодежь, которая является будущим нашего региона и стремится получить образование. Кроме того, возобновление предоставления скидки на разовый проезд поможет сделать данный вид транспорта более востребованным и нарастить пассажиропоток на железнодорожных маршрутах Прикамья. При этом отмечу, что сегодня улучшается качество услуг перевозок на пригородных направлениях. Мы постепенно вводим на различные направления удобные "Ласточки", и поездки на электричках становятся более комфортными для пассажиров. Скидка на разовый проезд позволит сделать данный вид транспорта более популярным", - подчеркнул Дмитрий Махонин.

Теги: льготы, общественный транспорт, электричка



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