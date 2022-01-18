"Стоит очередь из продюсеров": Любимова рассказала Путину о возрождении уральского кино

Президент России Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Среди прочего обсуждалось возрождение кино на Урале.

Как рассказала Любимова, на студии "Ленфильм" в Петербурге павильоны полностью сданы в аренду до конца года и "дальше стоит очередь из российских продюсеров". По словам министра, теперь ей "звонят продюсеры и просят повлиять".

"Та же история происходит и на киностудии Горького и Свердловской киностудии, где уральское кино мы возрождаем. Ребята, которые стали узнаваемы и любимы в Москве, возвращаются домой крупными кинематографистами и берут на себя обязательство поднимать уральское кино", - цитирует Любимову официальный сайт президента РФ.

Как сообщало Накануне.RU, Министерство культуры собирается разработать концепцию развития российского кинематографа до 2030 года. Планы Минкульта включают в себя поддержку региональных киностудий, которых сейчас осталось немного, в том числе и Свердловской.