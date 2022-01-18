18 Января 2022
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стадион Саранск (2010) | Фото:russia2018-2022.com

СК возбудил дело о налоговых махинациях при строительстве стадионов к ЧМ-2018

В Татарстане Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора строительной компании ПСО "Казань" Равиля Зиганшина. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным следствия, с 2013 по 2016 год компания, которая строила два стадиона для ЧМ-2018 (в Самаре и Саранске), предоставляла фиктивные отчетные документы для уплаты НДС и налога на прибыль. Сумма ущерба составила почти 2,7 млрд рублей.

В 2019 году сообщалось о задержании заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергея Сидаша и об уголовном деле в отношении бывшего министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова. Перед этим СМИ сообщили, что бывшие и действующие чиновники стали фигурантами дела о хищениях миллионов рублей при строительстве "Ростов-Арены" - стадиона, принимавшего ЧМ-2018. Отмечалось, что проверки могут пройти и в других российских регионах.

Теги: стадионы, чм-2018, налоги, татарстан



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