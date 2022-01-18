18 Января 2022
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Общество Свердловская область
Газпром-школа в Петербурге (2021) | Фото: spb-school.gazprom.ru

Бывшую директрису из Нижнего Тагила подозревают в мошенничестве на 200 000 рублей

В отношении бывшего директрисы одной из школ Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемая, будучи еще директором, фиктивно трудоустроила учителем свою родственницу, заведомо зная, что та на должности работать не будет. Почти год в школе "неизвестной учительнице" выплачивали зарплату, что по итогу приравнялось к сумме свыше 200 тыс. рублей. После поступления денег на счет "сотрудника", их якобы обналичивала подозреваемая и использовала по своему усмотрению.

"Выявили и задокументировали данное преступление сотрудники полиции из подразделения по борьбе с так называемой "беловоротничковой преступностью" УМВД города Нижнего Тагила в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Наработанных материалов было достаточно, чтобы наши коллеги из регионального СКР возбудили по данному факту уголовное дело", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В настоящее время по уголовному делу следователем СКР продолжается проведение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

Теги: директор, учитель, школа, мошенница



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