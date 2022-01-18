В Израиле заявили, что даже четвертой дозы Pfizer недостаточно для защиты от "омикрона"

Четвертая доза вакцины Pfizer повышает уровень антител, но, по-видимому, не обеспечивает защиту от заражения "омикроном", показали предварительные результаты израильского исследования, проведенного в Медицинском центре Шиба, сообщает The Jerusalem Post.

27 декабря в Центре запустили клинические испытания для изучения безопасности и эффективности четвертого укола Pfizer, сделав прививку 150 сотрудникам, которые ранее были трижды вакцинированы. У всех них не было необходимого для предотвращения заражения уровня антител.

Ведущий исследователь профессор Гили Регев-Йохай заявила, что принявшие четвертую дозу "заражаются, возможно, в несколько меньшем количестве, но незначительно". Результат был похож на результат после третьего укола, но не выше. Для препарата Moderna результаты были те же самые. Четвертую дозу колоть, видимо, пожилым все же нужно, но всем остальным - пока непонятно, считает Регев-Йохай.

Она отмечает, что "омикрон" более устойчив к вакцине, чем предыдущие варианты вируса. Поэтому, возможно, лучше подождать, пока появится новая версия вакцины, адаптированная к "омикрону", и тогда уже колоть ее всем.

Академик РАН микробиолог Виталий Зверев подчеркивает, что иммунитет к болезни не сводится лишь к уровню антител, которые быстро исчезают. Гораздо большее значение имеет клеточная память. Но все вакцины нацелены именно на выработку антител, поэтому и не имеют серьезной эффективности, считает он.

Почти все страны, где вакцинировано 80-90% населения, переживают сильнейший рост заболеваемости ковидом. Общая смертность и до этого была не ниже, чем до начала вакцинации.