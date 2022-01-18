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Общество Свердловская область
Полицейская фуражка (2017) | Фото: chelyabinsk.dmir.ru

Полицейского из Екатеринбурга отправят в колонию за обещание прекратить проверку по делу о грабеже

В Екатеринбурге суд признал виновным в мошенничестве бывшего оперуполномоченного по особо важным делам отделения по борьбе с мошенничеством отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области. Правоохранитель 1985 г.р. за денежное вознаграждение пообещал помочь в прекращении проверок по делу о грабеже.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, занимая свою должность до июня 2017 года, подсудимый пообещал обратившимся к нему гражданам, в отношении которых и проводилась проверка, решить вопрос с МВД за взятку в размере 300 тыс. рублей. Получив деньги около СНТ "Березка" в Верх-Исетском районе, полицейский не выполнил своего обещания, так как не мог повлиять на ход проверочных мероприятий.

"Бывший сотрудник, о котором идет речь, был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в связи с грубым нарушением служебной дисциплины с должности оперуполномоченного отдела полиции №1 УМВД по городу Екатеринбургу ещё 21 сентября 2020 года. Выявили и изобличили фигуранта наши коллеги из регионального ФСБ, которые, получив информацию о мошеннических действиях, осуществили необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на изобличение предателя интересов службы", - отметил пресс-секретарь свердловского лавка МВД Валерий Горелых.

Сотрудники СКР также провели осмотр места происшествия, допросили ряд свидетелей и детально изучили телефонные соединения фигуранта и ряда иных лиц. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Теги: взятка, грабеж, суд, полицейский, МВД



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