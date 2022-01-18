В челябинском микрорайоне "Парковый" создадут отдел полиции

В Челябинске появится новый отдел полиции в микрорайоне "Парковый". Об этом сообщил начальник ГУ МВД области Михаил Скоков.

Решение о создании нового отдела Михаил Скоков принял, изучив структуру полиции города. Он будет способствовать повышению безопасности проживающих в районе граждан и перераспределению нагрузки полицейских.

"Уже на ближайшем совещании при губернаторе региона Михаил Скоков вынесет данную инициативу на повестку заседания в целях обсуждения различных аспектов по строительству и вводу в эксплуатацию нового объекта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, в конце декабря Главное управление МВД РФ по Челябинской области возглавил генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков. Ранее он возглавлял МВД по Республике Северная Осетия-Алания. Генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев, возглавлявший региональное ГУ МВД, назначен на должность министра внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания.