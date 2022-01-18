Meta оспорила оборотный штраф почти в 2 млрд рублей

Компания Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram) оспорила назначение ей оборотного штрафа в России. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Таганском суде Москвы.

24 декабря суд оштрафовал Meta Platforms за неудаление запрещенной в РФ информации почти на 2 млрд рублей.

Также суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. До этого суд ограничивался штрафами, измеряемыми миллионами, максимум – несколькими десятками миллионов рублей.

К концу прошлого года общая сумма штрафов Google, выписанных компании российскими судами, достигла 58 миллионов рублей. Штрафы назначены за неудаление запрещенного контента, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах на территории РФ.