18 Января 2022
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Общество В России
Марк Цукерберг (2021) | Фото: facebook.com/zuck

Meta оспорила оборотный штраф почти в 2 млрд рублей

Компания Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram) оспорила назначение ей оборотного штрафа в России. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Таганском суде Москвы.

24 декабря суд оштрафовал Meta Platforms за неудаление запрещенной в РФ информации почти на 2 млрд рублей.

Также суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. До этого суд ограничивался штрафами, измеряемыми миллионами, максимум – несколькими десятками миллионов рублей.

К концу прошлого года общая сумма штрафов Google, выписанных компании российскими судами, достигла 58 миллионов рублей. Штрафы назначены за неудаление запрещенного контента, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах на территории РФ.

Теги: Meta, оборотный штраф



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