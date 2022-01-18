18 Января 2022
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Государственная дума, Госдума, депутаты (2020) | Фото: duma.gov.ru

Госдума оценит эффективность комитетов-бездельников

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая весеннюю сессию, пожаловался на качество работы комитетов, которых в VIII созыве стало значительно больше. Но при этом большую часть работы – 70% законопроектов – выполняют всего 10 комитетов. Чем заняты еще 22 – неизвестно.

"Загрузка комитетов очень неравномерная. Надо подумать о введении ключевых показателей оценки эффективности работы комитетов. Более 70% законопроектов находятся всего в 10 комитетах. Каждый комитет обязан искать решения – вместе с правительством, регионами, Советом Федерации. Не администрировать повестку, а формулировать. Здесь многое зависит от председателей комитетов. Здесь должна быть другая работа, другой подход", - заявил Володин.

Теги: госдума, комитеты, депутаты, парламент, работа, законопроекты, вячеслав володин



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