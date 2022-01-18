Володин на открытии сессии Госдумы не сказал ни слова про коронавирус, инфляцию и Казахстан

Сегодня в Госдуме открылась весенняя сессия. В своем приветственном слове спикер палаты Вячеслав Володин ни словом не обмолвился про коронавирус, новую волну и состояние здравоохранения, тема QR-кодов будто и не существовала. Также он ничего не сказал про ситуацию в Казахстане. И об инфляции, которая пока до сих пор не обуздана, он тоже не сказал.

Зато Володин почти все свое выступление посвятил угрозе НАТО и возможному военному противостоянию с Западом. После его подхватили Зюганов и Жириновский. Последний вообще намекал на ликвидацию всех сверхдержав, кроме России. "Надо потребовать распустить НАТО, [их] ядерное оружие должно быть уничтожено. Они выполнять это не будут, тогда мы должны использовать свое военно-техническое преимущество. Нам надо кардинально решить проблемы. Среди сверхдержав должна остаться одна – Россия. Три сверхдержавы мир не потянет. Сейчас мы можем это сделать", - заявил лидер ЛДПР.

Володин немного рассказал о работе Госдумы. Так, сейчас в нижней палате парламента находится на рассмотрении 1136 законопроектов, 295 из них уже рассмотрены в первом чтении.