Савельев отказался от требований лишить Ивачева мандата

Экс-депутата свердловского заксобрания от партии "Единая Россия" Валерия Савельева отказался от иска с требованием отменить результаты сентябрьских выборов по 12 одномандатному избирательному округу, на которых победил коммунист Александр Ивачев. Решение было принято стороной защиты Савельева после того, как судья отказал истцу в вызове свидетелей.

Сам депутат заксобрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев также поддержал идею о прекращении дела. Он заявил об "аффилированности" свидетелей с истцом.

Напомним, по данным Ивачева, спустя три месяца после выборов в адрес бывшего депутата Савельева якобы поступили многочисленные заявления от "мобильных" избирателей, которые проголосовали на участках Чкаловского района, не имея на то право.

В итоге Свердловский областной суд принял решение прекратить дело.