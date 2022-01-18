Стало известно, как на Средний Урал попал "омикрон"

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, из каких стран в регион попал новый штамм коронавируса "омикрон".

Напомним, о первых случаях "омикрона" на Среднем Урале стало известно в минувшее воскресенье. Как сообщили Накануне.RU в региональном Роспотребнадзоре, на сегодняшний день зарегистрировано четыре случая и все они завозные из-за рубежа: два из Доминиканской республики, один из Египта и один из ОАЭ.

Сейчас по каждому проводится эпидрасследование. Заболевшие новым вариантом вируса обследованы повторно, у двоих результат вновь оказался положительным.

"Трое заболевших имеют полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Один человек был привит только первым компонентом вакцины", - уточнили в ведомстве.

Кроме этого, был установлен и обследован круг контактных лиц, у одного из которых выявлена РНК вируса. Управлением Роспотребнадзора направлены иски в суд для принудительной госпитализации троих инфицированных. Один иск уже удовлетворен.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области увеличат объемы тестирования на ковид из-за "омикрона".