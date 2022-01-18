Стало известно, как на Средний Урал попал "омикрон"

18 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Действительно ли умер Назарбаев?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО За рубежом
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Стало известно, как на Средний Урал попал "омикрон"

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, из каких стран в регион попал новый штамм коронавируса "омикрон".
Читайте также:

Напомним, о первых случаях "омикрона" на Среднем Урале стало известно в минувшее воскресенье. Как сообщили Накануне.RU в региональном Роспотребнадзоре, на сегодняшний день зарегистрировано четыре случая и все они завозные из-за рубежа: два из Доминиканской республики, один из Египта и один из ОАЭ.

Сейчас по каждому проводится эпидрасследование. Заболевшие новым вариантом вируса обследованы повторно, у двоих результат вновь оказался положительным.

"Трое заболевших имеют полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Один человек был привит только первым компонентом вакцины", - уточнили в ведомстве.

Кроме этого, был установлен и обследован круг контактных лиц, у одного из которых выявлена РНК вируса. Управлением Роспотребнадзора направлены иски в суд для принудительной госпитализации троих инфицированных. Один иск уже удовлетворен.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области увеличат объемы тестирования на ковид из-за "омикрона".

Теги: омикрон, Роспотребнадзор, штамм, Средний Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.01.2022 11:11 Мск В Свердловской области выявлен омикрон
Ранее 11.01.2022 14:31 Мск В Свердловской области увеличат объемы тестирования на ковид. Из-за "омикрона"
Ранее 28.12.2021 11:47 Мск Креков: появление "омикрона" в Свердловской области - это вопрос времени


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 599

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети