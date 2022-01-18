Хотите, как в Питере? В Перми остановка рухнула под тяжестью снега

18 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Действительно ли умер Назарбаев?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Пермский край
Остановочный комплекс, Голованово, Пермь (2022) | Фото: instagram.com/59_chp

Хотите, как в Питере? В Перми остановка рухнула под тяжестью снега

Жители Перми возмутились качеством уборки снега в городе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В одной из групп "ВКонтакте" появился пост о том, что в микрорайоне Голованово под тяжестью снега "сложился" остановочный комплекс. Одни комментаторы оценили событие фразами в духе "у комплексов срок эксплуатации вышел видимо, вот и падают", другие отметили, что проблема гораздо серьёзнее.

"Это, не дай Бог, погибнуть нужно кому-то под остановкой чтобы начали генеральную ревизию остановочных комплексов? Через день по городу складываются "суперсовременные" остановки", - отмечает пользователь Алексей С.

Отметим, большое количество снега стало головной болью Санкт-Петербурга. С наступлением оттепели в ночь на 13 января в городе начал таять неубранный коммунальными службами снег, что привело к настоящему "наводнению" на улицах Северной столицы.

Через несколько дней больницы Петербурга оказались переполнены пациентами с травмами, не хватало мест даже в коридорах. Причиной повышенной травматизации стала всё та же неудовлетворительная уборка снега, организованная Смольным. В крупнейшей клинике Санкт-Петербурга, Елизаветинской больнице, сообщили, что ежедневно в стационар поступало множество пациентов. В основном, это пострадавшие от гололеда.

На фоне этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ответственность за уборку улиц лежит на правительстве города, и, в первую очередь, на его главе.

"Я с себя этой ответственности не снимаю", - заявил Беглов.

Однако после признания губернатора лучше убирать улицы Петербурга не стали.

Теги: Пермь, остановка, снег



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 599

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети