Хотите, как в Питере? В Перми остановка рухнула под тяжестью снега

Жители Перми возмутились качеством уборки снега в городе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В одной из групп "ВКонтакте" появился пост о том, что в микрорайоне Голованово под тяжестью снега "сложился" остановочный комплекс. Одни комментаторы оценили событие фразами в духе "у комплексов срок эксплуатации вышел видимо, вот и падают", другие отметили, что проблема гораздо серьёзнее.

"Это, не дай Бог, погибнуть нужно кому-то под остановкой чтобы начали генеральную ревизию остановочных комплексов? Через день по городу складываются "суперсовременные" остановки", - отмечает пользователь Алексей С.

Отметим, большое количество снега стало головной болью Санкт-Петербурга. С наступлением оттепели в ночь на 13 января в городе начал таять неубранный коммунальными службами снег, что привело к настоящему "наводнению" на улицах Северной столицы.

Через несколько дней больницы Петербурга оказались переполнены пациентами с травмами, не хватало мест даже в коридорах. Причиной повышенной травматизации стала всё та же неудовлетворительная уборка снега, организованная Смольным. В крупнейшей клинике Санкт-Петербурга, Елизаветинской больнице, сообщили, что ежедневно в стационар поступало множество пациентов. В основном, это пострадавшие от гололеда.

На фоне этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ответственность за уборку улиц лежит на правительстве города, и, в первую очередь, на его главе.

"Я с себя этой ответственности не снимаю", - заявил Беглов.

Однако после признания губернатора лучше убирать улицы Петербурга не стали.