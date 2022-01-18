18 Января 2022
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Общество За рубежом
Amnesty International, (2016) | Фото:

Amnesty International призвала ослабить дискриминацию невакцинированных

Международная организация Amnesty International призвала Италию изменить жесткие ковид-ограничения, чтобы избежать дискриминации в отношении невакцинированных, сообщает Reuters.

В недавнем указе правительство Марио Драги сделало вакцинацию обязательной для всех граждан старше 50 лет, а также для пользования общественным транспортом и рядом других услуг, чтобы уменьшить нагрузку на здравоохранение.

Amnesty International призвала ввести альтернативные меры, включая использование масок и тестирование на COVID-19, чтобы избежать дискриминации. Организация отмечает, что обязательная вакцинация может быть оправдана, но должна быть ограничена по времени и соразмерной опасности.

"Правительство должно продолжать обеспечивать, чтобы все население могло пользоваться своими основными правами, такими как право на образование, работу и медицинское лечение пациентов не с ковидом, которые нуждаются в срочной операции", - говорится в заявлении.

На выходных в Италии снова прошли многотысячные демонстрации против принудительной вакцинации.

Теги: вакцинация, дискриминация



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