Студентов колледжа в южноуральском городе не допускают до экзаменов без вакцинации или ПЦР-теста

В Еманжелинске студентов филиала Первомайского техникума № 127 не допускают до экзаменов без прививки или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщил родственник одного из учащихся в сообществе "Текслер, помоги", передает корреспондент Накануне.RU.

На видео, которое опубликовал мужчина, руководитель филиала говорит, что вакцинация в учреждении проходит по приказу министерства. В ответ мужчина напоминает, что вакцинация в России является добровольной, и он не хочет, чтобы его племянника ущемляли в правах.

По словам руководителя филиала, на совещании в министерстве образования было сказано вакцинировать тех, кто будет сдавать экзамены. Если студент не хочет вакцинироваться, он может за два дня до сдачи демо-экзамена пройти ПЦР-тестирование. По словам мужчины, его племянники не желает проходить ПЦР-тестирование, которое не является обязательным. "Что дальше?" — спрашивает он.

"Тогда он не пройдет государственную аттестацию, демо-экзамен", — заявила директор.

В министерстве образования региона сообщили, что отсутствие прививки против новой коронавирусной инфекции не является основанием для отчисления, либо отстранения или недопуска к экзамену в профессиональных образовательных организациях Челябинской области.