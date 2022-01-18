Два дивизиона С-400 и 12 Су-35 перебросят в Белоруссию для проверки сил реагирования

Российские воинские подразделения начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Минобороны Белоруссии опубликовало кадры приближающегося эшелона с российской военной техникой.

Проверка пройдет в два этапа и завершится 20 февраля. На территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

По его словам, будут отработаны различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах двух стран.

Фомин добавил, что военные рассматривают ситуацию, когда для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства потребуется привлечь весь потенциал военной организации двух дружественных стран.

Отмечается, что о проведении маневров президенты РФ и Белоруссии договорились еще в декабре прошлого года.