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Общество За рубежом
вакцинация на Западе (2021) | Фото: AP:ASSOCIATED PRESS

В Колумбийском университете оценили смертность от ковид-вакцинации в США

От ковид-вакцинации в США могли умереть 150-180 тыс. человек за полгода. Такие данные получили в Колумбийском университете. Они опубликованы в статье о пользе и риске вакцинации.
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Отмечается, что для соотношения пользы и риска вакцинации нужны точные оценки серьезных нежелательных явлений и смертности, вызванных вакцинами. Но таких исследований нет, а ускоренные клинические испытания вакцин на 15-20 тыс. участниках не позволяют это сделать. В системе VAERS зарегистрировано более 20 тыс. смертей вскоре после вакцинации, но она только получает, а не собирает данные, в связи с чем они могут быть сильно заниженными, считают авторы.

С февраля по август 2021 года они оценили число смертей в США, связанных с вакцинацией, от 146 тыс. до 187 тыс., а вероятность смерти 0,04% на каждый укол. Сейчас это означает почти 400 тыс. умерших.

Хотя о занижении смертности от вакцин говорят многие американские эксперты, полученные данные представляются сильно завышенными. Дело в том, что в 2020 году в США смертность выросла с 2,85 млн до 3,39 млн. В 2021 год будет примерно столько же или чуть больше. Тогда непонятно, почему она не выросла на 400 тыс. смертей. Статистика смертности говорит о неспособности вакцин снизить смертность, но и резкого роста смертности они пока тоже не дали. Поэтому данные VAERS если и занижены, то не в 20 раз, как считают авторы. Иначе смертность в 2021 году в США выросла бы гораздо больше.

Интересно, что авторы получили результаты, что вакцины снижают смертность через 6-20 недель, но в первые 5-6 недель - увеличивают. Возможно, это объясняет, почему общий эффект вакцинации примерно нулевой: польза от последующего защитного эффекта компенсируется повышенной смертностью в первые недели.

Теги: вакцинация, сша



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