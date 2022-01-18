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Общество Свердловская область
Крещение, купель, МЧС (2014) | Фото: Накануне.RU

Свердловское МЧС открыло охоту на нелегальные купели

В Свердловской области завершается подготовка к Крещенским купаниям, которые пройдут в ночь с 18 на 19 января.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, в 45 муниципальных образованиях уже оборудованы 90 купелей, 13 из них – в Екатеринбурге. Сегодня специалисты ГИМС ведут массовую проверку купелей. До начала Крещенских купаний она будет завершена.

Безопасность на водоемах Свердловской области будут обеспечивать более 1,5 тысяч человек: это спасатели, полиция, Росгвардия, медики, представители общественных организаций Россоюзспас и ВОСВОД. Начиная с 18 часов 18 января и до 24 часов 19 января они будут дежурить в местах проведения Крещенских купаний.

Крещение, купель, МЧС(2014)|Фото: Накануне.RU

При патрулировании водоемов особое внимание будут уделять выявлению несанкционированных купелей – если их обнаружат, то немедленно ликвидируют. Самовольно вырубленные купели будут убирать засыпанием снегом, выставлением ограждения и замораживанием.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, Крещенских морозов на Среднем Урале в этом году не ожидается.

Теги: купели, МЧС, Крещение, Свердловская область



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Ранее 14.01.2022 14:29 Мск Свердловский Роспотребнадзор призвал воздержаться от крещенских купаний из-за ковида
Ранее 13.01.2022 07:50 Мск В Екатеринбурге на Крещение будет открыто девять купелей


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