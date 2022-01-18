Свердловское МЧС открыло охоту на нелегальные купели

В Свердловской области завершается подготовка к Крещенским купаниям, которые пройдут в ночь с 18 на 19 января.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, в 45 муниципальных образованиях уже оборудованы 90 купелей, 13 из них – в Екатеринбурге. Сегодня специалисты ГИМС ведут массовую проверку купелей. До начала Крещенских купаний она будет завершена.

Безопасность на водоемах Свердловской области будут обеспечивать более 1,5 тысяч человек: это спасатели, полиция, Росгвардия, медики, представители общественных организаций Россоюзспас и ВОСВОД. Начиная с 18 часов 18 января и до 24 часов 19 января они будут дежурить в местах проведения Крещенских купаний.

При патрулировании водоемов особое внимание будут уделять выявлению несанкционированных купелей – если их обнаружат, то немедленно ликвидируют. Самовольно вырубленные купели будут убирать засыпанием снегом, выставлением ограждения и замораживанием.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, Крещенских морозов на Среднем Урале в этом году не ожидается.