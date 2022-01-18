Ямал получит 50 кредитных миллиардов на строительство моста через Обь

Ямало-Ненецкому автономному округу одобрили получение инфраструктурного бюджетного кредита на строительство моста через Обь в районе Салехарда. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе полпреда президента в УрФО.

Сумма кредита составит 50 млрд руб.

Напомним, о заявке на получение кредита власти округа сообщали в декабре прошлого года. В августе 2020 года сообщалось, что региональные власти оценивают строительство моста через Обь в сумму свыше 80 млрд руб. С того времени стоимость могла вырасти, о чем заявил Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии с населением в октябре 2021 года.

Глава региона ранее отметил, что проект долгожданный, и к нему проявляют внимание все ключевые участники. Губернатор также заявил, что после того, как президент России Владимир Путин дал персональную задачу по этому проекту, "правительство активно включилось".

Северный широтный ход - проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд руб. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн тонн грузов в год, основную часть будет составлять транспортировка газового конденсата. Также проект позволит ускорить перевозки контейнерных грузов.