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Образование Курганская область
новая школа в Кетово (2021) | Фото: 45everest.ru

Депутатам предложили выкупить "ненужную" курганскую школу, построенную по нацпроекту

Родкомитет Курганской области предложил депутатам и сенаторам выкупить школу в Кетово.

Ранее областные власти отказались выкупать школу на 1100 мест, построенную в рамках национального проекта "Образование". В начале 2019 года региональные чиновники направили в Министерство просвещения РФ заявку на выделение 735 млн руб. для выкупа кетовской школы. Однако реальная стоимость, по словам застройщика, составила порядка 1,1 млрд руб. Из-за финансового спора сдача соцобъекта была сорвана, 1 сентября 2021 года жители не смогли привести детей в новое образовательное учреждение.

Конфликт тянется до сих пор, для положительного решения вопроса не хватает порядка 316 млн руб.

Как заявил сегодня на пресс-конференции председатель Родительского комитета Курганской области Юрий Леонов, запросить средства в Москве можно, "все зависит лишь от желания и настойчивости".

"Мы предлагаем нашим "народным слугам" – 450 депутатам Госдумы и 170 сенаторам – в течение трех месяцев перечислять часть своих официальных зарплат на выкуп школы в с. Кетово. Первые два месяца – по 50%, в третий месяц – 20%. Официальная ежемесячная зарплата депутатов Госдумы РФ и сенаторов превышает 430 тыс. руб., месячный фонд оплаты труда составляет 266 млн 600 тыс. руб. Поэтому за три месяца вполне реально собрать всю недостающую сумму. Наши народные слуги – самые богатые люди страны. Мы надеемся, что они будут не против сделать одно большое дело на благо детей, став участниками проекта "Народное финансирование открытия Кетовской школы"", – отметил Юрий Леонов.

школа в Кетово, пикет(2021)|Фото: Родительский комитет Курганской области

Теги: школа в Кетово, Юрий Леонов



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