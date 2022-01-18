Европу предупредили о начале твиндемии

Эксперты предупреждают, что в европейских странах может возникнуть длительная твиндемия — одновременный высокий уровень числа пациентов с гриппом и COVID-19, пишет Reuters.

В Европе уже выросли темпы роста заболеваемости гриппом, сезон заболеваемости вируса может продлиться до лета, сообщил Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

Ограничительные антиковидные меры ранее привели к практическому исчезновению гриппа. Однако в этом году на фоне послаблений инфекция начала распространяться быстрыми темпами.

Отмечается, что из-за отсутствия заболеваний гриппом прошлой зимой вакцины, которые адаптируются каждый год под циркулирующий вирус, могут оказаться не столь эффективными.

Напомним, Европу накрыла новая волна коронавируса из-за очень заразного омикрон-штамма. В ВОЗ сообщили, что в первую неделю 2022 года в Европе было подтверждено более 7 млн новых случаев COVID-19, заболеваемость выросла более чем в два раза за две недели.

Если темпы распространения не снизятся, в ближайшие шесть-восемь недель более 50% населения континента будет инфицировано, добавил представитель ВОЗ.