18 Января 2022
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Общество Москва
Лиза Монеточка (2018) | Фото:Википедия

Лиза Монеточка продаст только что купленную московскую квартиру из-за деанонимизации в СМИ

Певица Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) обвинила журналистов издания Mash в "наводке" на ее новую квартиру в Москве.
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Mash накануне сообщил, что девушка приобрела дорогостоящую недвижимость в столице, назвал район, а также показал подъезд и, предположительно, дверь квартиры, в которой хозяйка пока появляется редко – там идет ремонт.

Монеточка в ярости: квартиру быстро вычислили пользователи сети, и через некоторое время в подъезд звезды потянулись "гости". Теперь певица собирается продавать только что купленную квартиру, чтобы оставаться анонимной и жить спокойно.

"МЭШ, ТЫ ГОВНО! Ты спалил адрес моего дома на аудиторию 1 млн+ Ты сделал это специально, найдя мою квартиру и придя туда без приглашения, карауля несколько часов возле двери, расспрашивая ТСЖ обо мне. Мэш, я считала тебя нормальным, но, кажется, вся гадость которую про тебя говорили, оказалась правдой. Считаю это максимально позорным журналистским поступком, - написала Монеточка в Instagram. - Мне нечем тебе угрожать, ты знаешь, что я слаба в разборках, драках и особенно в судебных процессах. Вместо того чтобы учиться защищаться и скрываться, я училась жить так, чтобы люди не хотели меня преследовать и уничтожать (до последнего времени кстати это работало). Именно поэтому тебе было так легко найти мой дом и так легко попасть сюда. Я горжусь тем, что практически ни разу в жизни не отказала людям в фотографии, что являюсь одним из тех людей, которые на интервью у Дудя прямо и открыто ответили на вопрос о стоимости жилья и заработках. И как бы после бессовестных выходок журналистов мне не хотелось оградиться от мира и от моей аудитории, я останусь открытой назло тебе и таким как ты. БУДУ САМОЙ ДОБРОЙ И ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВОЙ НАЗЛО ВСЕМ МРАЗЯМ В ИНТЕРНЕТЕ".

Теги: лиза монеточка, квартира, анонимность, сми, недвижимость



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