"Лыжню России" в Свердловской области не стали отменять из-за ковида

Массовая гонка "Лыжня России-2022" в Свердловской области состоится 12 февраля. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Уже утвержден состав оргкомитета, которому поручено провести соревнования на высоком уровне и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Сама гонка, как и в прошлом году, пройдет в смешанном формате. Главный спортивный старт состоится в Нижнем Тагиле на территории комплекса "Аист".

"Старты будут организованы в несколько этапов по 50 человек. Также жители области могут принять участие в любительском забеге со 2 по 12 февраля в своем муниципальном образовании и передать данные на официальный сайт "Лыжня России-2022 в Свердловской области". Сайт заработает в ближайшие дни", - рассказал министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

Стоит отметить, что гонка состоится, несмотря на непростую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. В прошлом году "Лыжня России" на Среднем Урале из-за ковида проходила без традиционного массового забега.