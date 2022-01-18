Петицию петербургских пенсионеров за отставку Беглова подписали более 5 тысяч человек

Пенсионеры из Петербурга выступили с критикой в адрес губернатора Александра Беглова и потребовали его снятия с должности.

На сайте Change.org от лица ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и пенсионеров была размещена петиция за отставку Беглова. Ветераны шокированы безразличием губернатора к проблемам города на фоне происходящего снежного и мусорного коллапса.

«Передвигаться по Петербургу стало невозможно и крайне опасно: тротуары по бокам завалены ледяными глыбами, а посередине – вечно неубранным снегом и льдом, на котором легко поскользнуться. Особенно сложно нам, пожилым людям, и людям с инвалидностью, для которых жизненно важна и необходима доступная городская среда», – говорится в петиции.

Такая активная гражданская позиция говорит о том, что Беглов полностью исчерпал доверие горожан. Губернатор так и не смог справиться с возложенными на него обязанностями и организовать эффективную работу коммунальных служб.