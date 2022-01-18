18 Января 2022
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Происшествия Московская область
замок дверь камеры тюрьма задержан (2011) | Фото:nakanune.ru

В отделе полиции в подмосковном Реутове при странных обстоятельствах погиб мужчина

В отделе полиции подмосковного Реутова 1 января скончался 30-летний задержанный мужчина.

Следственный комитет возбудил уголовное дело спустя две с половиной недели по статье ч.2 ст.293 УК РФ (Халатность). В ведомстве не уточнили, с чем была связана задержка в возбуждении дела.

"По данным следствия,1 января 2022 года из правоохранительных органов поступило сообщение о том, что после тушения пожара в ТПП "Южный" МУ МВД России "Балашихинское" в специальном помещении для задержанных было обнаружено тело 30- летнего мужчины без признаков жизни. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки осветительного прибора. Почувствовав запах гари и обнаружив возгорание, сотрудниками полиции были предприняты меры для спасения мужчины, однако открыть дверь в камеру и спасти мужчину не удалось из-за сломавшегося ключа", - говорится в сообщении СКР.

"Следователем проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, допрошены свидетели и очевидцы, изучена необходимая документация, назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавили в ведомстве.

Между тем, глава правозащитной организации Gulagu.ner Владимир Осечкин сообщил в СМИ о другой версии произошедшего, сославшись на неназванный осведомленный источник. Якобы, задержанный мужчина начал поджигать свои вещи в знак протеста и отравился продуктами горения в замкнутом помещении, при этом полицейские по какой-то причине не пришли к нему на помощь.

"До огласки и изучения материалов экспертами Gulagu.net дело не возбуждали на протяжении 17 суток при том, что с первого дня все было очевидно, - пишет Осечкин в своем Telegram-канале. -  Теперь помимо обстоятельств преступления и гибели молодого человека сотрудникам Генпрокуратуры и ГУСБ МВД придется выяснять, кто из должностных лиц прокуратуры Московской области и ГУ МВД по МО препятствовал правосудию и принуждал сотрудников отдела полиции под диктовку подписывать заведомо ложные объяснения, за которые с недавнего времени теперь предусмотрена  уголовная ответственность по ст.307 УК".

Теги: отдел полиции, задержанный, уголовное дело, правозащитники



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