Гинцбург: Эффективность "Спутника V" против "омикрона" — около 75%

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что эффективность вакцины "Спутник V" против омикрон-штамма коронавируса составляет около 75%.

По его словам, эффективность препарата против нового штамма снижается в восемь раз, но этого все равно достаточно для защиты организма. Ученый добавил, что у других вакцин эффективность падает в 21 раз, передает РИА Новости.

Ранее Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" не нуждается в модификации из-за появления омикрон-штамма коронавируса, чего не скажешь о мРНК-препаратах от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

Напомним, американские фармацевтические компании заявили о начале работы над модифицированными версиями вакцин, они будут готовы весной или даже осенью этого года.