"Урал" и Шатов пока не смогли договориться о контракте

В футбольном клубе "Урал" прояснили ситуацию с полузащитником Олегом Шатовым.

Напомним, экс-игрок сборной России, который пока остается без команды, прибыл на сбор уральцев в ОАЭ. Он уже провел две тренировки.

"Пока Олег будет работать с нашей командой. Если футболист и клуб договорятся о совместном будущем, мы опубликуем об этом информацию", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал".

В ноябре прошлого года 31-летний хавбек расторг контракт с казанским "Рубином" и временно приостановил карьеру. В декабре президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что ведет переговоры с игроком о возвращении его в родную команду.