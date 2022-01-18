18 Января 2022
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Спорт Свердловская область
Олег Шатов (2022) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

"Урал" и Шатов пока не смогли договориться о контракте

В футбольном клубе "Урал" прояснили ситуацию с полузащитником Олегом Шатовым.

Напомним, экс-игрок сборной России, который пока остается без команды, прибыл на сбор уральцев в ОАЭ. Он уже провел две тренировки.

"Пока Олег будет работать с нашей командой. Если футболист и клуб договорятся о совместном будущем, мы опубликуем об этом информацию", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал".

В ноябре прошлого года 31-летний хавбек расторг контракт с казанским "Рубином" и временно приостановил карьеру. В декабре президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что ведет переговоры с игроком о возвращении его в родную команду.

Теги: Шатов, Урал, контракт



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