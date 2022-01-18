18 Января 2022
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Телефон, приложение &quot;Госуслуги&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

На Госуслугах появится возможность входа по биометрии

Минцифры заключило с "Ростелекомом" договор на интеграцию сайта "Госуслуг" с государственной информационной системой "Единая биометрическая система", сообщает "Коммерсантъ".

По приведенным газетой данным госзакупок, работы должны быть закончены к 5 декабря 2022 года.

После модернизации пользователи смогут заходить на портал с помощью биометрических данных. Сдавать биометрию (лицо и голос) можно будет через мобильное приложение сервиса.

Источник в правительстве заявил изданию, что после завершения работ Минцифры собирается стимулировать граждан сдавать биометрические данные, в том числе и с помощью ограничений. Например, не сдавшим биометрию могут заблокировать получение части госуслуг онлайн.

Напомним, в прошлом годууже сообщалось, что в Минцифры предложили активизировать сбор биометрических данных россиян. Якобы стимулировать сдавать биометрические "слепки" собирались с помощью "административных мер", в том числе путем ограничения удаленного доступа к ряду госуслуг в отсутствие биометрии.

Позже выяснилось, что тревога казалась ложной и в настоящий момент речь об отказе в предоставлении госуслуг не идет.

Теги: госуслуги, биометрия



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