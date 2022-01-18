На Госуслугах появится возможность входа по биометрии

Минцифры заключило с "Ростелекомом" договор на интеграцию сайта "Госуслуг" с государственной информационной системой "Единая биометрическая система", сообщает "Коммерсантъ".

По приведенным газетой данным госзакупок, работы должны быть закончены к 5 декабря 2022 года.

После модернизации пользователи смогут заходить на портал с помощью биометрических данных. Сдавать биометрию (лицо и голос) можно будет через мобильное приложение сервиса.

Источник в правительстве заявил изданию, что после завершения работ Минцифры собирается стимулировать граждан сдавать биометрические данные, в том числе и с помощью ограничений. Например, не сдавшим биометрию могут заблокировать получение части госуслуг онлайн.

Напомним, в прошлом годууже сообщалось, что в Минцифры предложили активизировать сбор биометрических данных россиян. Якобы стимулировать сдавать биометрические "слепки" собирались с помощью "административных мер", в том числе путем ограничения удаленного доступа к ряду госуслуг в отсутствие биометрии.

Позже выяснилось, что тревога казалась ложной и в настоящий момент речь об отказе в предоставлении госуслуг не идет.