В Норвегии суд рассмотрит прошение террориста Брейвика о досрочном освобождении

В Норвегии начинается судебный процесс по рассмотрению возможности досрочного освобождения террориста Андерса Брейвика, убившего в 2011 году 77 человек, большинство из которых были детьми.

СМИ сообщают, что Брейвик заявляет, что больше не опасен для общества, поэтому просит его освободить.

Напомним, Брейвик был приговорен к 21 году заключения с возможностью неограниченного количества продлений этого срока.

Террорист отбывает срок в комфортных условиях (что уже не раз становилось предметом споров): в одиночной камере у него три комнаты, душ, компьютер и тренажеры.

Стоит отметить, что в суде в 2012 году Брейвик хоть и сознался в совершении взрыва в центре Осло и нападении на молодежный лагерь, но отказался признать вину. Также он был признан вменяемым.