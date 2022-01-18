18 Января 2022
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Общество За рубежом
Андерс Беринг Брейвик (2011) | Фото:vesti.ru

В Норвегии суд рассмотрит прошение террориста Брейвика о досрочном освобождении

В Норвегии начинается судебный процесс по рассмотрению возможности досрочного освобождения террориста Андерса Брейвика, убившего в 2011 году 77 человек, большинство из которых были детьми.

СМИ сообщают, что Брейвик заявляет, что больше не опасен для общества, поэтому просит его освободить.

Напомним, Брейвик был приговорен к 21 году заключения с возможностью неограниченного количества продлений этого срока.

Террорист отбывает срок в комфортных условиях (что уже не раз становилось предметом споров): в одиночной камере у него три комнаты, душ, компьютер и тренажеры.

Стоит отметить, что в суде в 2012 году Брейвик хоть и сознался в совершении взрыва в центре Осло и нападении на молодежный лагерь, но отказался признать вину. Также он был признан вменяемым.

Теги: андрес брейвик, норвегия, суд, досрочное освобождение, приговор, террорист



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